“La Sicilia è una terra ventosa e ha una buona disponibilità della risorsa eolica, per questo le aziende strutturate e solide come Rwe hanno capacità di investire qui. È una terra in cui è giusto celebrare i risultati ottenuti”. Queste sono le parole di, presidente di Anev, in occasione dell'inaugurazione dell'impianto eolico “Selinu...