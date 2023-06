Nei giorni scorsi, le capitanerie di porto hanno ricevuto due istanze di concessione demaniale marittima per altrettanti progetti eolici offshore. In particolare, la joint venture tra Engie ed Edpr Ocean Winds ha presentato un progetto da 39 turbine per una potenza complessiva di 585 MW sulla costa ovest della Calabria, circa 45 chilometri a est di...