L'azienda canadese Western Metallica, che gestisce quattro miniere d'oro e di rame in Spagna, ha chiesto la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale per due progetti di miniere a Massa Marittima, nel parco naturale delle colline metallifere grossetane in Toscana. Si tratta di una ex zona mineraria. Coi progetti “Fenice” e “Br...