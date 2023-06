Penna (sx) all'evento del 27 giugno

Il Pnrr è uno strumento che sta offrendo diverse opportunità per l'Italia, ma i finanziamenti sono rigidi e anche quando i progetti scarseggiano, come avviene per eolico e solare, non è possibile spostarli dove invece sono molti, come nell'economia circolare. Lo ha detto ieri, capo Dipartimento Unità di Missione per il Pnrr del Mas...