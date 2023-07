Ci sono anche 390mila tonnellate di carburanti rinnovabili di origine non biologica tra gli obiettivi al 2030 della proposta di Pniec inviata ieri a Bruxelles. Il numero è nella sintesi del Piano che pubblichiamo in allegato.Tra gli altri obiettivi, per il fotovoltaico sono 80 GW al 2030 (+58 GW rispetto a fine 2021), per l'eolico 28 GW (+17 GW r...