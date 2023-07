Il 3 luglio ha visto l'avvento alla presidenza di Unem dial posto di, in carica dal 25 settembre 2015.Il sedicesimo presidente da quando, 75 anni fa, il 1° giugno 1948, venne creata l'Unione Petrolifera che nell'ottobre 2020 ha cambiato nome in Unione Energie per la Mobilità. Con cui è stato esteso il perimetr...