Non c'è transizione senza innovazione, soprattutto in campo energetico, dove per assicurare gli obiettivi di decarbonizzazione sono di certo necessari investimenti in nuove tecnologie. Nel 2021 i brevetti rilasciati a livello mondiale sono stati circa 1,8 milioni, in aumento dell'8,2% sull'anno precedente. La Cina continua ad essere la protagonista...