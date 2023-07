Appena 24 progetti su un totale europeo di 631, 1,97 GW di capacità di elettrolisi (contro i 93,55 GW dell'Europa) a fronte dei 5 GW previsti nelle linee guida. È il “contributo” annunciato dall'Italia all'installazione di impianti per la produzione di idrogeno da elettrolisi nei prossimi 7 anni. In un contesto in cui, rispetto agli obiettivi al 20...