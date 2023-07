Dire "l'avevamo detto" è sempre antipatico, ma certe volte è inevitabile: negli ultimi anni, quando l'avvio atteso delle gare per la fine della maggior tutela per milioni di clienti domestici non era certo imminente come oggi, la Staffetta ha più volte (almeno tre) sollevato il problema del personale dei gestori uscenti come potenziale ostacolo al ...