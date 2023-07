In un contesto di prezzi in ribasso, l'associazione consumerista Unione Nazionale Consumatori (Unc-consumatori.it) e Selectra (Selectra.net), società che offre un servizio gratuito per i consumatori di confronto tra i principali fornitori di luce e gas, hanno deciso di rilanciare le adesioni al gruppo d'Acquisto "SicurInsieme", che propone agli ade...