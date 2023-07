Il question time dovrebbe essere l'occasione per il governo di soddisfare le questioni sollevate dai parlamentari. A domande precise, dovrebbero seguire risposte precise. Purtroppo spesso non è così, e molte volte i ministeri si limitano a dire che i decreti sono “in predisposizione”. È condivisibile la replica dell'onorevole PD Vinicio Peluffo in ...