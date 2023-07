Più tempo al governo per il testo unico sulle autorizzazioni Fer, incentivi all'autoconsumo anche per gli enti locali, prezzi minimi garantiti alle centrali a bioliquidi, a biogas e a biomassa, semplificazioni per la geotermia e per la riconversione a biometano delle centrali a biogas (norma annunciata dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto <...