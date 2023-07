Alla data del 10 luglio 2023 presso i cassetti fiscali risultavano ceduti in attesa di accettazione da parte dei cessionari crediti per bonus edilizi per complessivi 141,9 miliardi di euro, di cui 88,6 mld per superbonus del 110% e 53,3 mld per altri bonus. Lo ha fatto sapere il Mef in VI Commissione Finanze della Camera in risposta a un'interroga...