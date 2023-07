Fare il punto sullo stato dell'arte del Green Deal europeo guardando in particolare agli aspetti più significativi per l'Italia. È lo scopo di un evento promosso dall'Istituto Affari Internazionali (Roma, 13 luglio, h. 10:00, https://www.iai.it/it) che costituirà anche l'occasione per presentare il decimo numero del ‘Green Deal Watch', monitoraggio...