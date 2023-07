Nel 2022, Terna ha ricevuto 2.956 richieste di connessione per 253,6 GW di nuovi impianti di produzione di energia elettrica. E-Distribuzione ha ricevuto invece 567 richieste di connessione per 8,4 GW di nuovi impianti connessi in alta tensione. I distributori nel loro insieme hanno ricevuto poi 350mila richieste per 26,7 GW di impianti in media e ...