Terza giornata di ribassi per i prezzi d'acquisto, ma già da domani la discesa segnerà una battuta d'arresto. Questa mattina la benzina è arretrata di 7 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 6, il risca di 5. Il denso Btz è sceso di 6 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate dalla Staffetta nelle tre macroaree di rif...