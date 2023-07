È scaduto venerdì il termine per la presentazione di emendamenti al ddl n. 797 di delega al Governo per la riforma fiscale, all'esame della commissione Finanze del Senato. L'esame riprenderà domani, le votazioni sono previste in settimana.Nel fascicolo degli emendamenti (482 in tutto) diverse sono le proposte che riguardano l'energia. Particolar...