"Riconosciamo l'importanza di esplorare, diversificare, adottare e promuovere biocarburanti sostenibili e idrogeno prodotti da tecnologie a emissioni zero e basse e i suoi derivati come l'ammoniaca, per contribuire alle transizioni energetiche, migliorare la sicurezza energetica e affrontare le emissioni di gas serra". E' quanto si legge nel docume...