Piano di ripresa, tutte le modifiche in dettaglio

Raffaele Fitto

La revisione del Piano di ripresa, con l'inserimento del capitolo RepowerEU, comporta una serie di modifiche piccole e grandi all'impianto originario del Pnrr. Le modifiche principali in tema di energia riguardano l'eliminazione dei finanziamenti per l'idrogeno all'Ilva e le rinnovabili innovative, e l'aggiunta di nuovi finanziamenti per le infrast...