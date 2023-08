Con risoluzione n. 49 del 31 luglio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, del credito d'imposta per l'acquisto del componente AdBlue necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di ultima generazione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, co...