Le misure messe finora in campo per contrastare il cambiamento climatico sono “insufficienti”: le prime venti economie del pianeta non si spingono oltre nel comunicato finale del vertice G20 di Chennai in India, che doveva preparare la Cop28 che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre a Dubai. Il vertice si è concluso venerdì. Dopo aver sentito i n...