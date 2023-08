Diego Pellegrino

Anche se i prezzi sono scesi rispetto ai record del 2022, il nostro Paese non è al riparo da nuovi rialzi so non metterà mano ai limiti infrastrutturali, in particolare nella trasmissione e nelle reti di distribuzione locale, che per far posto alle nuove rinnovabili e e alle comunità energetiche devono essere adeguate e potenziate. Lo rileva in una...