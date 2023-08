E' entrato in vigore oggi il regolamento del Mercato locale della flessibilità (Mlf), approvato la scorsa settimana dall'Arera con delibera 372/2023/R/eel, nonché le relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (Dtf). Lo fa sapere in un avviso il Gme, che opera come controparte centrale nel nuovo mercato in cui i gestori delle reti di distribuzi...