La centrale di Orichella (CS-KR)

Mentre si avvicinano le aste Terna per i sistemi di accumulo, A2A ha presentato oggi al ministero dell'Ambiente un progetto da quasi 60 milioni di euro per ripristinare l'impianto di pompaggio della centrale idroelettrica di Orichella, nel nucleo idroelettrico della Sila in provincia di Cosenza e Crotone.Costruita in origine negli anni '20 e '30 ...