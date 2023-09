Nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto è pubblicata la legge 10 agosto 2023, n. 112 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa ...