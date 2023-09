Mercoledì 30 agosto alle 10:30 si terrà il webinar “Parco Agrisolare, come presentare le domande di accesso alla seconda procedura competitiva della Misura Pnrr". L'incontro formativo, si legge in una nota Gse, è rivolto a imprese e associazioni di settore e ha l'obiettivo di illustrare i requisiti per la presentazione delle domande di accesso alla...