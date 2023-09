Il prezzo medio di un modulo fotovoltaico in Italia è salito di oltre il 50% tra il 2019 e il 2022, fino a toccare i 450 euro/kW; i prezzi degli impianti nel 2022 vanno dai 900-1.200 euro/kW per i sistemi oltre i 250 kW ai 1.300-1.800 euro/kW per gli impianti domestici sotto i 10 kW. Sono i dati del “National survey report of photovoltaic power app...