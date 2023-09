Terna ha assegnato le risorse di dispacciamento fornite dalle Uvam per il mese di settembre 2023 messe all'asta il 4 agosto. Sono stati aggiudicati in tutto 358,5 MW su 400 MW disponibili. Di seguito gli esiti dell'assegnazione per i prodotti pomeridiano e serale 1 (per il prodotto serale 2 non sono state presentate offerte). Per il prodotto pomeri...