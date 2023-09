Elettrometro, tendenza rialzista

Prezzo fisso o no? L'Elettrometro, un nuovo strumento elaborato da Servizi per Utenze* insieme a Staffetta Quotidiana, nasce per aiutare a rispondere a questa domanda. Lo strumento consente di visualizzare le tendenze dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica per orientarsi nella scelta delle offerte di vendita al dettaglio; così, da poter capire meglio se conviene o meno accettare un'offerta a prezzo fisso per l'energia elettrica.

In questa seconda uscita l'Elettrometro rileva una tendenza rialzista a 9 mesi, con la previsione di ulteriori aumenti in vista dell'inverno, anche per un atteso aumento della domanda di gas naturale, determinante per la generazione di energia elettrica. Benché la domanda di energia ad agosto sia stata debole, i prezzi sono leggermente incrementati.

Chi sta valutando se sottoscrivere un contratto a prezzo fisso dovrà dunque considerare che la previsione di quotazioni più elevate potrebbe indurre gli operatori ad aggiornare al rialzo le offerte. La scelta, naturalmente, andrebbe fatta anche in ragione del prezzo attualmente pagato e, se fisso, della durata dell'offerta, confrontando sempre i valori dell'Elettrometro con quelli della componente energia dell'offerta stessa.

Un po' come avviene per la scelta di un mutuo bancario, in cui è utile aver un'idea dell'andamento atteso dei tassi di interesse di riferimento, così nel caso dei prezzi dell'energia elettrica serve avere sott'occhio la tendenza (al rialzo o al ribasso) dei prezzi di riferimento sul breve e sul lungo periodo, così da poter optare, con più informazioni, tra un'offerta a prezzo fisso o variabile.

L'Elettrometro si basa sui prezzi futuri pubblicati da Acquirente Unico ogni mese e dà sia la tendenza di breve (tre mesi da oggi) sia quella di lungo periodo (nove mesi da oggi). Il confronto è fatto con i prezzi spot medi del mese di pubblicazione e reso graficamente con un cruscotto con bande di variazione: una per il breve termine (tre mesi), una per il lungo periodo (nove mesi).

La misura della variazione è resa dall'indicatore e da diversi colori, partendo dal verde (celeste per i tre mesi), quando i prezzi futuri sono al di sotto di quelli spot, per arrivare al rosso (amaranto per i tre mesi), quando invece sono al di sopra.

* Servizi per Utenze è una società di consulenza nata nel 2014 dall'esperienza di un gruppo di professionisti del mondo dell'energia.