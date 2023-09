Il prossimo 29 settembre Areti, la società di distribuzione del gruppo Acea, e il Gme organizzano un workshop per illustrare agli operatori il progetto pilota per l'approvvigionamento di servizi ancillari su rete locale di distribuzione “RomeFlex” e presentare il Mercato Locale della Flessibilità (Mlf), creato dal Gme per la selezione delle risorse...