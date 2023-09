Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge “Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione e per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese”. Il decreto, come annunciato nei giorni scorsi dal governo, crea una zona economica speciale unica per il Meridione, che si sostituisce alle otto Zes attualmente...