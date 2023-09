Unire il cold ironing (fornitura a terra di corrente elettrica alle navi in porto) al tema delle comunità energetiche in ambito portuale, prendendo spunto dalle norme in materia di semplificazione già introdotte con le Zes nel senso di una semplificazione delle procedure autorizzative. La proposta riguarda il Ddl Concorrenza attualmente all'esame d...