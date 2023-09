Il direttore di Enel per il mercato italiano Nicola Lanzetta ritiene "più che giusto" pensare a una proroga della maggior tutela per l'energia. Lo ha detto al Summit del Sole 24 Ore in Piazza Affari sottolineando che "vale la pena prendersi un po' di tempo affinché questo processo venga metabolizzato e compreso". Lanzetta ha espresso dubbi sul fatt...