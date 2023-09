E' stato inaugurato oggi il più grande impianto solare su tetto della Germania, realizzato da BayWa r.e. un magazzino della catena Metro a Marl, in Renania-Vestfalia, in collaborazione con il gruppo immobiliare Goodman. La centrale è composta in realtà da due impianti solari, uno di circa 6 MWp e un altro su un secondo edificio di circa 12 MWp. In ...