Per il mese di settembre le condizioni di fornitura del gas naturale alle famiglie servite in regime di tutela aumentano del 4,8% a 94,78 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse. Lo ha annunciato oggi Arera nel consueto aggiornamento mensile, che come di consueto definisce anche il valore del mc per le fatturazioni in acconto relative ai co...