La notizia della nascita dell'api sulla Rivista Italiana del Petrolio

“È costituita in Ancona, con sede in via XXIX Settembre n. 1, una Società Anonima per azioni sotto la denominazione sociale: «Anonima Petroli Italiana (A.P.I.)». La Società ha per iscopo la importazione e vendita in Italia di olii minerali, nafta, benzina e prodotti affini. La durata della Società è fissata in anni 20, a datare dal giorno dell'atto...