L'Enea, in collaborazione con Enel Green Power, ha realizzato il primo impianto algovoltaico in Italia, in grado di abbinare energia elettrica da fonte fotovoltaica con la produzione di microalghe per uso alimentare, cosmetico e farmaceutico. L'impianto, appena completato presso il Centro Ricerche di Portici (Napoli), consente una produzione annua ...