“Soddisfazione per il dialogo avuto con il Governo”, auspicio per una “accelerazione nell'approvazione delle ulteriori misure necessaria a raggiungere gli obiettivi settoriali”. Così Anev in una nota diffusa “a un anno dalla nascita dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni”.L'associazione sottolinea che “sono molte” le proposte avanzate dall'Anev...