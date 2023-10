Nhoa Energy, società del Gruppo Nhoa dedicata allo stoccaggio di energia, è stata selezionata come fornitore chiavi in mano per un sistema di stoccaggio di energia da 39 MWh nel centro Italia. Il progetto, si legge in una nota, è stato selezionato da Terna nell'asta del capacity market per l'anno 2024. Il progetto, si legge nella nota, va ad aggiun...