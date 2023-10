Eni e Merakes Lng Sellers hanno firmato un accordo di vendita e acquisto di Gnl da 0,8 miliardi di metri cubi all'anno a partire da gennaio 2024 per 3 anni, che si aggiungono al contratto che il Cane a Sei zampe ha in essere dal 2017 con Jangkrik Lng Sellers da 1,4 miliardi di metri cubi all'anno.Con questi nuovi volumi, rimarca Eni in una nota,...