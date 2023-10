Di nuovo in aumento l'indice gas IG Index del Gme, che dai 47,31 €/MWh della valutazione per oggi risale a 48,85 € in quella per domani, all'incirca il valore di due giorni fa. Oggi il Ttf per novembre ha aperto a 49 €/MWh e a ridosso della fine della sessione era a circa 50,6 €, con una dinamica quasi opposta a quella vista ieri. L'IG Index è stat...