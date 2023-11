Due idrogenodotti per l'Europa, l'H2Med attraverso la Spagna e il SoutH2 attraverso l'Italia, per soddisfare fino al 10% del fabbisogno europeo di idrogeno.L'Algeria è sempre più proiettata verso il ruolo di hub mediterraneo dell'idrogeno verde. Alla quinta edizione delle giornate dell'energia tedesco-algerine in corso ad Algeri, il ministro del...