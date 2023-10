Siemens Energy, la divisione del gruppo Siemens che produce turbine eoliche (ex Siemens Gamesa), ma anche componenti per impianti elettrici e a gas, ha confermato ieri di essere in trattative preliminari con le banche e con il governo tedesco per una garanzia che le permetta di realizzare 110 miliardi di progetti rinnovabili già pianificati. Il min...