Ancora ribassi sui prezzi dei carburanti, mentre le quotazioni dei prodotti raffinati salgono per il secondo giorno consecutivo. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service scende a 1,88 euro/litro, quello del gasolio a 1,87 euro/litro.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Q8 ha ridotto di 1...