Idrogeno, aggiudicata gara Ferrovienord per l'elettrolizzatore a Edolo

29 mln a Innova e Btp Infrastrutture. Res si aggiudica la gara da 1,2 mln per un distributore idrogeno in Molise. Il bando per l'idrogeno sulla Circumetnea. Bando da 59 mln per bus elettrici a Bari