In netto calo le medie dei prezzi praticati alla pompa. Movimenti al ribasso anche sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service scende a 1,87 euro/litro, quello del gasolio a 1,86 euro/litro.Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di un cen...