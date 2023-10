Stamattina ad Abu Dhabi si è svolto il pre-Cop28, appuntamento preparatorio alla Conferenza delle Parti che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre.A margine dell'incontro, l'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena), la presidenza della Cop28 e l'Allenza globale delle rinnovabili (Gra) hanno pubblicato un resoconto per in...