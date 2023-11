Il gruppo Hera ha chiuso i primi nove mesi del 2023 con un utile netto di pertinenza degli azionisti a 235,5 milioni di euro, in crescita del 10% su anno, un Mol in crescita del 15,1% a 1.006,8 mln e ricavi in calo del 23,5% a 10,955 miliardi. Lo fa sapere la multiutility in una nota. Il calo dei ricavi è dovuto principalmente a una flessione dei p...