Al via il bando Enea da oltre un milione di euro per finanziare con le imprese progetti di “proof of concept” (PoC), il programma interno finalizzato a ridurre la distanza fra ricerca e applicazione industriale e sostenere l'innovazione del settore produttivo. Le aziende interessate, scrive Enea, avranno tempo fino al 12 dicembre 2023 per candidars...