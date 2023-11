Goi Energy, che oggi gestisce la raffineria ex Lukoil di Priolo Gargallo, avrà tempo fino al 31 dicembre 2024 per chiedere al ministero delle Imprese – nel caso in cui riscontrasse rischi per la produzione – l'attivazione delle misure di tutela e sostegno della raffineria previste dalla legge. Lo prevede un emendamento al DL Proroghe approvato ieri...